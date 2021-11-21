مشاجرة شركة المحمول ليست الأولى.. إصابة موظف بفرع المنيا بـ53 غرزة

بين عشية وضحاها، فوجئ مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي، بتداول مقطع فيديو لمشاجرة بالأيدي سميت بـ«‎خناقة خدمة عملاء إحدى شركات المحمول»، التي نشبت بين موظف وأحد الأشخاص الذي يعملون داخل أحد الفروع في مول بمحور محمد نجيب، دائرة قسم شرطة التجمع الأول مع طبيب بسبب قيمة الفاتورة، يظهر فيه، تشابك الموظفين، مع أحد الأشخاص وتراشق الألفاظ بينهما، وسط حالة من الغضب وسوء التصرف التي علق عليها الكثير ممن رأى الفيديو الذي شاهده الملايين من رواد «فيس بوك»، حيث انتهت الأزمة بتصالح الطرفين.

هذه الواقعة لم تكن الأولى، بل حدثت واقعة مشابهة في أحد أفرع الشركة بمحافظة المنيا، وتحديدًا يوم 25 مايو الماضي، حيث اعتدى أحد الأشخاص يدعى «م. أ. ع»، ونجله، على أحد موظفي خدمة العملاء بفرع المنيا، وتسبب في إصابة الموظف يدعى «أحمد بيومي»، بـ53 غرزة في جسده بسبب اعتراضه على وقف خطوط محمول، كانت الشركة قد أوقفتها لعدم تشغيلها منذ فترة.

أسلحة بيضاء في فرع المنيا

«الوطن» تواصلت مع موظف خدمة العملاء المجني عليه، وقال خلال اتصال هاتفي: «إن الواقعة تعود لشهر مايو الماضي عندما تردد أحد الأشخاص على الفرع الذي كنت أعمل به، أكثر من مرة على أيام متتالية، وقتها كنت مأجز من شغلي ماكنتش متواجد، وفي يوم تواجدي دخل الشخص هو ونجله، و6 أشخاص آخرين اعتدوا على رجل الأمن المكلف بتأمين الفرع، واعتدوا عليا بالضرب المبرح وقتها كنت أعتقد أنهم اقتحموا الفرع لسرقته، بل اكتشفت بعد ضربوني علقة ساخنة وأصبت في جسدي بـ53 غرزة في جسدي، 38 غرزة في الجانب الأيسر، و19 أخرى في الكتف الأيسر، بجانب الإصابات في الجسد، أن العميل كان يمتلك 3 خطوط والشركة قامت بوقفهم بعد تخطيهم المدة المحددة دون تشغيل ».

الشركة أوهمتني بحفظ حقي

وأضاف «بيومي»: «بعد الواقعة الشركة لم تحرر محضرا تثبت فيه الواقعة، على الرغم من أن كاميرات المراقبة رصدتها وكل شيء مثبت، منعًا لإثارة البلبلة، والفضيحة، بعدها أشخاص من إدارة الشركة تواصلوا معي هاتفيا أوهموني بعمل محضر بالواقعة وسيتخذون كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتلفيات الفرع، وحفاظا على حقي لأكتشف عكس ذلك، وأن ما قيل من الإدارة لم يكن صحيحا، وبعدها عملت محضر بالواقعة حمل رقم 8945 جنح بندر المنيا لسنة 2021، والأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بارتكاب الواقعة وهما محمد إبراهيم.ع، ونجله».

حكم بالسجن وهروب

وتابع: «كنت وقتها في المستشفى بتعالج وأبلغوني بالقبض على الجناة، وتم نقلي لمقر قسم شرطة بندر المنيا للتعرف عليهم، وأقروا بارتكاب الواقعة واعترفوا وتم حبسهم 4 أيام، ثم أخلت النيابة سبيلهم على ذمة التحقيقات، وأحيلت القضية لمحكمة جنح أمن دولة، وبعد تداول القضية التي حملت رقم 8945 جنح بندر المنيا لسنة 2021، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول (محمد إبراهيم ع) يعمل سمسار عقارات بالسجن لمدة عام مع الشغل، وكفالة ألفي جنيه وما زال هاربًا ولم يتم القبض عليه تنفيذًا للحكم، ويقوم بإرسال لي تهديدات بالقتل، عن طريق بعض الأشخاص، وتم تأجيل محكمة نجله لأنه حديث سن، وتم إحالتها لمحكمة جنح الطفل، ومن المقرر انعقاد جلسته يوم 24 نوفمبر الجاري لتقديم الفيديو الخاص بالواقعة».