سائق أشعل النيران في آخر بالقاهرة: «عاكس خطيبتي»

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط سائق مركبة توك توك، أشعل النيران في آخر، خلال مشاجرة بينهما في القاهرة.

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهالي بوجود مشاجرة وإصابة أحد الأشخاص بحروق بدائرة القسم، وتبين حدوث مشادة كلامية بين شخصين أحدهما مصاب بحروق بأماكن متفرقة وتم نقله للمستشفى، بسبب سابقة قيام المصاب بمعاكسة خطيبة الآخر.

المجني عليه عاكس خطيبة المتهم

وتطور الأمر إلى مشاجرة، قام على إثرها الأخيــر بالتحصــل على كمية من سائل البنزين من مركبة «التوك توك» قيادته، وسكبها على المجني عليه وأضرم النيران باستخدام «قداحة»؛ مما أدى لحدوث ما به من إصابات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.