«الداخلية» في أسبوع.. تحصيل 3 ملايين جنيه غرامات عدم ارتداء الكمامة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق عدة نتائج إيجابية.

وفي مجال الأمن العام، تمّ استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط - بورسعيد - الدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 50 متهمًا، وبحوزتهم (21 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 39 قطعة سلاح أبيض)، كما تمّ ضبط (23) قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (3218) حكما قضائيا متنوعا، ضبط (310) قضايا متنوعة.

أسفرت الجهود عن مصرع (4) عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط (400) عنصر إجرامي شديد الخطورة وبحوزتهم (208 قطع أسلحة نارية)، إلى جانب ضبط (558) قطعة سلاح ناري، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وضبط (6) تشكيلات عصابية، ضمت (24) متهما، ارتكبوا (31) حادث سرقة متنوعة، ضبط (26) قضية أحداث، وكشف غموض (69) حادثا، إعادة (3) سيارات مُبلغ بسرقتها، وتنفيذ (376420) حكما قضائيا بإجمالي (30021) متهما.

ضبط 2279 قضية تهرب ضريبي بـ4 مليارات جنيه

وجرى ضبط (9101 قضية تموينية متنوعة)، تضمنت (161) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (14366 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 1٫939٫410 جنيه)، ضبط (39) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (578571 لتر) لبيعها في السوق السوداء، فضلا عن (8901) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (2500,705) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة.

وكذلك ضبط (82973) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي بمخالفات قدرت بـ(67٫095٫715) مليون جنيه، فضلا عن ضبط (2279) قضية تهرب ضريبي بمبالغ مالية بلغت (4٫119٫448٫862) مليار جنيه، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (2٫055٫603) مليون جنيه، كما تمّ ضبط (33) قضية في مجال مكافحة جرائم النقد والتهريب والاختلاس بقيمة (81٫751٫392 مليون جنيه).

كما تمّ ضبط (4) تشكيلات عصابية، وضبط (1615) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة)، وضبط (188) قضية في مجال المصنفات، و(1106) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، وضبط (1697) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة» بمضبوطات بلغت (10249) أرجيلة، وغلق (6493) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط (62294) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (62056) شخصا بقيمة 3,102,800 جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (238) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

غلق 6 مراكز إدمان.. وضبط مخدرات بـ 29 مليون جنيه

ضبط (1364) قضية إتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها (1495) متهما، وضبط قضيتي غسل أموال وقدرت قيمة الممتلكات بنحو (70) مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، إلى جانب ضبط (6) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ(29٫000٫000 مليون جنيه).

وضبط (251437) مخالفة مرورية متنوعة، وضبط (24235) مخالفة عدم لرتداء غطاء الرأس -الخوذة- فحص (939) مركبة تبين مخالفة (40) مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (4314) من قائدي المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية (232) سائقا منهم، ضبط (16) قضية تهريب ضبط (676) قضية ومخالفة سياحية متنوعة.