مصرع وإصابة 12 شخصا في 4 حوادث طرق بسبب الطقس السيئ بالمنيا

لقي شخص مصرعه، وأُصيب 11 آخرين، في 4 حوادث سير متفرقة، شهدتها محافظة المنيا، اليوم السبت؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، وتحررت محاضر بالحوادث، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفيات العامة، وأُزيل آثار الحوادث وتم تسيير حركة المرور.

إخطار بالحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا بمصرع شخص وإصابة آخر، إثر استقلالهم سيارة ملاكي وانقلابها على الطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية بلنصورة بمركز أبو قرقاص.

إصابة 11 في 3 حوادث بالصحراوي وطريق فرعي

كما أصيب 3 أشخاص آخرين في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي جنوب نقطة إسعاف الجهاد غرب العدوة.

كما أُصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بطريق فرعي مؤدي إلى مطاي البلد شمال المنيا.

وأصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي، جنوب كمين العدوة.

وتحررت محاضر بالحوادث، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفيات العامة، وأُزيل آثار الحوادث وتم تسيير حركة المرور.

تركيب مطبات صناعية للحد من الحوادث

على جانب آخر، أعلنت مديرية الطرق والنقل بالمنيا، تنفيذ خطة إقامة مطبات صناعية بطريق مصر - أسوان الزراعي السريع أمام المدن والقرى لتقليل السرعات، والحد من الحوادث.

وقال المهندس محمود رجب، مدير مديرية الطرق بالمنيا، إنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية، لإقامة المطبات حرصا على سلامة المواطنين وتخفيف سرعات السيارة، حيث تم إنشاء مطبات على طريق مصر أسوان بمدينة ملوي، ومراكز الشمال، منعا للحوادث وتم التنفيذ بمعرفة مشرفي مشروعات المديرية.

كما تم إقامة مطبات شوكية بمداخل ومخارج عدد من الشوارع بمدن المحافظة لإجبار قائدي السيارات الملاكي والأجرة على السير في اتجاهات إجبارية لمنع حدوث تكدسات واختناقات مرورية خاصة في المناطق شديدة الزحام.