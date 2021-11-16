«الطرق والكباري» تعلق على السلالم الخشب بالدائري في المرج: منظر عشوائي

عقب اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، على الصور المتداولة بشأن وضع المواطنين السلالم الخشب للوصول إلى الطريق الدائري من محطة العزبة البيضاء حي المرج، قائلا: «منظر غير حضاري وعشوائي ولن نسمح بتكراره مرة أخرى»، موضحا أن وزارة النقل، تواصل العمل على تنفيذ تطوير الطريق الدائري وتوسعته، لتقديم خدمات مميزة للمواطنين.

إلغاء مواقف الميكروباص أعلى الطريق الدائري

وقال «مصطفى»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الهيئة تعمل على تطوير الطريق الدائري، لتخفيف الزحام المروري بالقاهرة الكبرى، مؤكدا أنه سيتم إنشاء طريق خدمة سطحي أسفل الدائري، ويتم إلغاء السلالم بشكل نهائي، وأيضًا إلغاء مواقف الميكروباص أعلى الدائري، ولن يسمح بعمل السلالم الخشب مرة أخرى، موضحا أنه سيتم التنسيق مع محافظة القاهرة لتوقيع عقوبات على أي شخص يقوم بمثل هذه الأفعال، وسيكون هناك عقوبات صارمة عليهم.

تطوير الطريق الدائري هدفه القضاء على الاختناقات المرورية

وأوضح رئيس الطرق والكباري، أن الهدف من تطوير الطريق الدائري، القضاء على الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى، علاوة على منع سير الميكروباص أعلى الدائري، وعدم قيام المواطنين بعمل سلالم الخشب، للسير عليها، منوها بأن الهيئة تقوم بتنفيذ مشروعات جبارة لخدمة المواطن المصري، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ خطة عاجلة للاستغلال الأمثل أسفل الكباري، وطرحها للمستثمرين.

لن يسمح بعمل السلالم الخشب مرة آخرى

وأشار إلى أن الهيئة لن تسمح بعمل السلالم الخشب مرة أخرى، لأن هذا المنظر عشوائي وغير حضاري، رغم أن الطريق الدائري يتم تطويره حاليا طبقا للمواصفات العالمية، علاوة على أن الطريق الدائري سيصبح 7 حارات في كل اتجاه عقب الانتهاء من أعمال التطوير، عدا كوبري المنيب يصبح 8 حارات بكل اتجاه، موضحا أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها تسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الدائري، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، إضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.