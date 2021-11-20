«التعليم» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في القاهرة: «مش قرارنا»

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، حقيقة تعطيل الدراسة في القاهرة، مؤكدة أنه لن يتم تعطيل الدراسة غداً الأحد 21 نوفمبر الجاري في المدارس الحكومية والخاصة حتى الآن، موضحة أن قرار تعطيل الدراسة من اختصاص اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وقال ياسر أنس، وكيل مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، أن تعطيل الدراسة في القاهرة قرار يخص المحافظ وليس المديرية، مؤكداً أنه لا توجد أي تعليمات حتى الآن بتعطيل الدراسة في المدارس، لافتاً إلى أن المديرية شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ كافة القررات التي تصدر من المحافظة.

تعطيل الدراسة في القاهرة

وأضاف «أنس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التأكيد على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بكافة القررات التي يعلنها المحافظ بشأن الدراسة، لافتاً إلى أنه غير مسموح لأي معلم بدخول المدرسة دون حصوله على لقاح كورونا.

ومن جانبه، أكد مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أنه لم تصدر أي قرارات حتى الآن من المحافظ بشأن تعطيل الدراسة في المدارس، مؤكداً أن المديرية شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة العملية التعليمية في المدارس والوقوف على تنفيذ أي قرارات بشأن الدراسة.

وأكد مجدي الجيار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرار تعطيل الدراسة في المدارس الخاصة والحكومية من شأن المحافظ المختص، موضحاً أن المديرية حريصة على متابعة سير العملية التعليمية في جميع المدارس.

موجة الأمطار لا تستدعي تعطيل الدراسة بالعاصمة

وفي سياق متصل، قال مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، إنه في حال عدم سقوط أمطار، تستمر الدراسة غدا دون تعطيل، مؤكداً أن هناك متابعة مستمرة مع هيئة الأرصاد للوقوف على آخر المستجدات بشأن الأحوال الجوية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موجة الأمطار التي ضربت العاصمة اليوم، لا تستدعي تعطيل الدراسة حتى الآن، موضحا أنه في حال سقوط أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة من الممكن أن يتم تعطيلها.