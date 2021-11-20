عاجل.. تعطيل الدراسة بمدارس محافظة القاهرة غدا

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تعطيل الدراسة بالعاصمة غدًا الأحد، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

أصدر عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية أغلبها في شمال الدلتا، قرارات بتعليق وتعطيل الدراسة غدا الأحد الموافق 21 نوفمبر، كإجراء احترازي نظراً للبيان التحذيري الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، وذلك بعدما حذرت الهيئة من موجة عدم استقرار في الأحوال الجوية، التي بدأت اليوم السبت وتمتد حتى الغد، إذ تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة يصل لـ4 درجات مئوية تصاحبه أمطار متفاوتة الشدة تصل لغزيرة ورعدية في بعض الأحيان.

تعطيل الدراسة في 6 محافظات أخرى

وجاءت المحافظات التي أعلنت تعطيل الدراسة غدا على النحو التالي وهي استمرار تعليق الدراسة، غدا الاحد، الموافق 21 نوفمبر، لليوم الثاني على التوالي في جميع مدارس محافظة كفر الشيخ والإسكندرية ومطروح، بالإضافة لتعطيل الدراسة للمرة الأولى في مدارس محافظة القليوبية والبحيرة والمنوفية، ومطروح من غدا السبت لحين استقرار الأحوال الجوية.