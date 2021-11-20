تعليق الدراسة في جامعة بنها غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

قرر الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، بالتنسيق مع اللواء محافظ القليوبية، تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات لطلاب المرحلة الدراسية الأولى (مرحلة البكالوريوس)، غدا الأحد 21 نوفمبر 2021 على أن تكون الدراسة «أون لاين» في جميع الكليات.

تعليق الدراسة لا يسري على الدراسات العليا

وقال رئيس جامعة بنها، في بيان، إن هذا القرار لا يسري على امتحانات طلاب الدراسات العليا.

كما أكد استعدادية وحدة إدارة الأزمات وكافة الإدارات بالجامعة والكليات وحرم الجامعة بالعبور والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لاحتمال سقوط أمطار غزيرة، وعدم استقرار الطقس والاستعداد التام لمواجهة أي حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

مياه القليوبية ترفع آثار الأمطار الغزيرة

في سياق متصل، تعاملت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية مع تجمعات مياه الأمطار بمختلف مدن المحافظة، إذ كلف المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بسرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور الإبلاغ عن سقوط الأمطار علي مدن القليوبية.

وتابع مجاهد أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بأنفاق مدينة بنها وطريق مصر إسكندرية الزراعي، وكلف برصد أي تجمعات للمياه والتعامل الفوري معها.

فيما أكد رئيس شركة مياه القليوبية ضرورة التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القليوبية ومجالس المدن لتيسير الحركة المرورية وسرعة رفع مياه الأمطار من الانفاق والشوارع الرئيسية والطريق الزراعي.

تعطيل الدراسة لمدارس القليوبية غدا

في سياق متصل، أصدر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قرارا بتعطيل الدراسة بمدارس المحافظة غدا الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية وتعرض المحافظة لأمطار غزيرة ورياح شديدة، ما تسبب في شل حركة المرور بعدد من الطرق والميادين الرئيسية.