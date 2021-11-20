المصرف المتحد يحصد «الجائزة العربية لأعمال الخير» عن مشروع «تجليات» للتمكين الاقتصادي

منح المجلس العربى للمسئولية المجتمعية بجامعة الدول العربية المصرف المتحد «الجائزة العربية لأعمال الخير» عن المشروعات الأكثر ابتكاراً، وذلك عن مشروع «تجليات» للتمكين الاقتصادى لأهالى منطقتى سانت كاترين وجبل التجلى بمحافظة جنوب سيناء، وذلك على هامش مؤتمر «العمل الإنسانى والتطوعى فى عصر الريادة المجتمعية».

تسلّمت الجائزة جيهان أبوحسين، رئيس «إيثار» للتنمية المجتمعية والاستدامة، حيث تهدف الجائزة العربية لأعمال الخير إلى رصد أفضل الأعمال الخيرية الموجهة فى العالم العربى سواء على المستوى الفردى أو المستوى المؤسسى، حيث تقوم لجنة التحكيم، المكونة من عدد كبير من الخبراء والمختصين، باختيار الفائزين سواء من المؤسسات أو الأفراد المؤثرين فى مجال عمل الخير على مستوى العالم العربى.

من جانبها، قالت الدكتورة راندا رزق، أمين عام المجلس العربى للمسئولية المجتمعية، إن المؤتمر يأتى فى ضوء عمل المجلس المستمر لدعم أهداف التنمية المستدامة وتعظيم العمل الإنسانى والتطوعى، خاصة فى ظل عصر الريادة المجتمعية، مؤكدةً الجهود المصرية والعربية لدعم العمل الإنسانى والتطوعى للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى من شأنها دعم الأهداف التنموية فى العالم العربى.

وأشارت إلى أن المؤتمر تضمن الإعلان عن جائزة «الجائزة العربية لأعمال الخير» لتحديد الأفراد والمؤسسات الأكثر تأثيراً فى مجال العمل الخيرى على مستوى العالم العربى وتكريم الفائزين بها، والإعلان عن إطلاق مبادرة «المرصد العربى للمسئولية المجتمعية»، والإعلان عن مبادرات ومشروعات صادرة عن «إعلان القاهرة للتكنولوجيا لخدمة المجتمع».

وقالت السفيرة دكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن رعاية جامعة الدول العربية لمؤتمر «العمل الإنسانى والتطوعى فى عصر الريادة المجتمعية» يوضح مدى اهتمام الجامعة العربية بمنظمات المجتمع المدنى المعنية بالمسئولية المجتمعية والعاملة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكدت أن الجامعة العربية تبذل جميع الجهود بغية التنسيق بين الحكومات العربية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى العربية لإشراكهم بفاعلية فى منظومة العمل العربى المشترك.

وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن مشروع «تجليات» يعمل على توفير حياة كريمة لـ350 أسرة كمرحلة أولى، الأمر الذى يسهم فى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتعميق الانتماء للوطن، كما يعد نموذجاً للتمكين الاقتصادى الذى يأتى تماشياً مع استراتيجية المصرف المتحد فى التنمية المجتمعية المستدامة لعدد من الشرائح المجتمعية المستهدفة، خاصة المرأة والشباب، ما ينعكس إيجابياً على فرص تعظيم العائد الاقتصادى والاجتماعى للدولة ككل.

وقالت جيهان أبوحسين إن المصرف المتحد أطلق مشروع «تجليات» لتمكين أهالى مدينة سانت كاترين ومنطقة جبل التجلى تحت شعار «تجليات.. تتوارثها الأجيال» بالتعاون مع محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، واللواء طلعت العنانى، رئيس مدينة سانت كاترين، فى مايو الماضى.