متحدث «مياه القاهرة الكبرى»: تعاملنا مع 90% من تجمعات الأمطار

قال المهندس وليد عابدين المتحدث الرسمي باسم شركة المياه والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إن الاستعدادات لمواجهة الطقس السيئ وسقوط الأمطار بدأت من الأمس، موضحًا: «لدينا 145 معدة في القاهرة، و70 معدة في الجيزة منتشرة من الساعة 11 مساء أمس».

سقوط أمطار على فترات متقطعة بالقاهرة والجيزة

وأضاف عابدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة: «تعرضنا لسقوط أمطار بداية من الواحدة والنصف ظهرا حتى الرابعة عصرا على فترات متقطعة بين القاهرة والجيزة شملت كل الأنحاء تقريبا».

دفعة جديدة من الأمطار

وتابع أنه بداية من الساعة السابعة إلا الربع، تعرض طريق إسكندرية الصحراوي لأمطار متوسطة الشدة، بالإضافة إلى أمطار في ميدان التحرير بالقاهرة، مشيرا إلى تعرض مدينة نصر إلى أمطار من خفيفة لمتوسطة الشدة، ولا تزال مستمرة حتى الآن وتتحرك من الجيزة باتجاه القاهرة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم شركة المياه والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى: «تعاملنا مع 90% من كميات الأمطار التي سقطت بداية من الواحدة والنصف ظهرا وحتى الرابعة عصرا، كما شهدت القاهرة 12 نقطة تجمع لمياه الأمطار ما بين شرق القاهرة ووسط البلد ومصر الجديدة، بالإضافة إلى البحر الأعظم وأم المصريين والصحراوي في الجيزة، وكل ذلك تم التعامل معه فورا بمجرد هطول الأمطار، كما يتم التعامل مع الأمطار التي تسقط حاليا».

وأشار إلى أن الشركة خصصت رقمي خط ساخن، وهما 175 في القاهرة والإسكندرية، و125 على مستوى المحافظات؛ لاستقبال الشكاوى، على أن يتم التعامل معها فورا.