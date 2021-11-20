«الأرصاد» تكشف موعد تحسن الطقس بعد موجة الأمطار والرعد والبرق

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم السبت، يشهد ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، لافتًا إلى أن هذه الحالة ستخف على محافظات الجمهورية غدا الأحد.

فرص سقوط الأمطار

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية سارة حازم، على «DMC»، أن فرص سقوط الأمطار ستكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وخفيفة إلى متوسطة على باقي محافظات الوجه البحري وترتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه بعد غد الإثنين، سيشهد انتهاء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتعاود الشبورة المائية الظهور مرة أخرى.

انخفاض في درجات الحرارة على الأنحاء كافة

وأكد شاهين: «نستشعر بالفعل انخفاضًا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، وبالتالي ينصح بارتداء الملابس الشتوية تدريجيا عند التواجد خارج المنزل في فترات الليل والساعات الأولى من الصباح عند الخروج إلى المدارس والجامعات والأعمال والأنشطة اليومية».

ونصح محمود شاهين المواطنين بالقيادة بهدوء شديد، واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات، واستخدام مساحات السيارات عند سقوط الأمطار، وعدم التوجه إلى الأماكن التي تشهد أمطار غزيرة إلا عند الضرورة، كما نصح عابري الطرق بعدم الوقوف بجانب أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار.