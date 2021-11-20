هيئة الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس غدا.. تصل لأمطار رعدية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدًا الأحد الموافق 21 نوفمبر الجاري، على بعض المحافظات، حيث تشهد البلاد حالة من اضطراب الطقس، يصاحبها تساقط غزير للأمطار الرعدية، وبحسب الهيئة فإن تلك الموجة تبدأ من من اليوم السبت.

يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، مائلا للبرودة على الأنحاء كافة.

هيئة الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا

من المتوقع أن تسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري (مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش)، وقد تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومنطقة خليج السويس وسيناء (الدقهلية - الغربية - الشرقية - منوفية - راس غارب - الزعفرانة - نخل - كاترين) على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ومن المتوقع أن تكون حالة طقس البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 ومترين، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

وبحسب ما نشرته الهيئة العامة للأرصاد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منذ قليل، فإنه تظهر الخلايا الرعدية الممطرة التي تؤثر بشكل قوى على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية (السلوم -مطروح -الإسكندرية).

وأضاف البيان أن هذه الخلايا تؤثر أيضا على مناطق من شمال ووسط سيناء (العريش-نخل) ومناطق من الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانًا، كما يصاحبها نشاط للرياح.