«تعليم الجيزة»: هذه الفئات غير مسموح لها بالغياب من المدارس غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة الجيزة، أن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرر تعليق الدراسة غدًا الأحد 21 نوفمبر 2021، نظرًا لسوء الأحوال الجوية للطلاب والمعلمين فقط، مع إلزام مديري المدارس بالتواجد، وتفقد المدرسة وسرعة التعامل مع الأمطار في الفناء والأسطح، وعدم وجود أي أسلاك كهرباء مكشوفة، مع إرسال تقرير بذلك.

وأكد مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، في بيان له، أنه بالنسبة للعاملين بديوان المديرية والإدارات التعليمية، فإن غدا يوم عمل كامل لهم، بدون تعطيل، مع إلغاء كافة المأموريات والعمل بالمكاتب.

استعدادات الإدارات التعليمية لامتحانات الصف الرابع الابتدائي

وفي سياق منفصل، عقد مجدي الجيار، اجتماعا مع مديري عموم الإدارات التعليمية؛ لمناقشة تفاصيل استعدادات الإدارات التعليمية لامتحانات الصف الرابع الابتدائي، ومتابعة تنفيذ التعليمات الخاصة بتطعيم المعلمين بلقاح كورونا وشدد على الآتي:

- سرعة الانتهاء من تسجيل المعلمين المستحقيين للترقية.

- تحويل عدد من الإدارات التعليمية للشؤون القانونية، لعدم إحضار كشوف الترقية للمعلمين والإداريين.

- على مدير عام الإدارات متابعة موقف الإدارات من تفعيل اللينك الخاص بالعاملين بنظام الحصة.

- على مسؤول التغذية بالإدارات والمدارس، مراجعة الصلاحيات للتغذية.

- الانتهاء من عمل الصيانة البسيطة للمدارس.

- استعدادات الإدارات لوضع امتحانات الصف الرابع الابتدائي.

- تفعيل المشروع الوطني للقراءة، وتسجيل الطلاب والمعلمين بجميع المراحل التعليمية.

«التعليم»: غلق المدارس 14 يوما عند ظهور إصابات بكورونا بين الطلاب

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن قرار تعطيل الدراسة في المدارس من شأن المحافظين بالتنسيق الكامل مع مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية، موضحة أنها حريصة على متابعة سير العملية التعليمية في جميع المحافظات.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه تم إعلان حالات تعليق الدراسة في المدارس في حالة حدوث إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب، مؤكدة أنه تم تقليل مدة الغلق إلى 14 يوما حتى لا ينقطع الطلاب عن الدراسة بشكل يؤثر بالسلب على العملية التعليمية.