مقارنة بين سيارة تويوتا «بيلتا» ومنافسيها نيسان «صني» و«MG5»

دائمًا ما يبحث الأشخاص عند شرائهم السيارات، عن السعر الأفضل مقارنة بالإمكانات والجودة، بحيث يسعى لشراء أعلى إمكانات في إطار فئة الأسعار المحددة لديه قبل الإقبال على الشراء.

ويوجد في السوق المصري، خاصة في فئة السيارات المتوسطة، أنواعًا عدة للسيارات من مختلف المصنعين حول العام، سواء كانت سيارات أوروبة أو يابانية أو كورية أو صينية.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية مقارنة بين سيارة توبوتا بيلتا الجديدة، التي تم إطلاقها في السوق المصري، وسيارة نيسان صني، وسيارة أم جي 5.

تويوتا «بيلتا»

تأتي السيارة في السوق المصري، بمحرك 1500 سي سي، تصل قوته إلى 105 أحصنة، وتتسارع من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 12 ثانية.

ويكون المحرك متصل بناقل حركة مزود بـ4 سرعات أوتوماتيكي، وسيتم توفيرها بنسخة مانيوال مزودة بـ5 سرعات، وتعتمد هذه السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

وتأتي السيارة بفئتين، الأولى بسعر 235 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 275 ألف جنيه.

نيسان «صني»

تأتي السيارة في السوق المصري بأربع فئات، الأولى منها بسعر 195 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 216 ألف جنيه، بينما تتوفر الفئة الثالثة بسعر 230 ألف جنيه، والرابعة بسعر 241 ألف جنيه.

وتأتي السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة 108 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/ متر، المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 15.5 ثانية.

سيارة MG5

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات، وتأتي الفئة الأولى منها بسعر 238 ألف جنيه، والثانية بسعر 258 ألف جنيه، أما الثالثة فيكون سعرها 278 ألف جنيه.

وتعتمد هذه السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، وينتج قوة 123 حصان، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر؛ متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.