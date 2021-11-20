قرارات عاجلة بتعطيل الدراسة غدا بالمدارس في القاهرة والجيزة

قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعطيل الدراسة غدا بالمدارس في المحافظتين، وذلك بسبب موجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظات، وسقطت على إثرها أمطار غزيرة، وشددا على جميع المدارس الحكومية والخاصة بضرورة الالتزام بهذه القرارات وتنفيذها حرصاً على سلامة الطلاب والمعلمين.

وأصدر منذ قليل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قراراً بتعطيل الدراسة بالعاصمة غدًا الأحد الموافق 21 نوفمبر الجاري نظرًا لسوء الأحوال الجوية، مشدداً على جميع المدارس والإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بكل التعليمات الخاصة بتعطيل الدراسة حفاظاً على سلامة المعلمين والطلاب.

تفاصيل تعطيل الدراسة غداً بالمدارس في القاهرة والجيزة

ومن جانبه، أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قراراً بتعطيل الدراسة بالمحافظة غدًا الأحد، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، مؤكداً أن المحافظة شكَّلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة كل التطورات المتعلقة بالطقس السيئ وسقوط الأمطار.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حالات تعطيل الدراسة في السطور التالية:

- في حالة غلق أكثر من فصل في المدرسة خلال أسبوعين يتم غلق المدرسة كاملة لمدة 14 يومًا، وذلك بقرار من مدير مديرية التربية والتعليم ومدير مديرية الصحة والسكان.

وأكد مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان له، أن محافظ الجيزة، قرر تعليق الدراسة غدًا الأحد 21 نوفمبر 2021 نظرًا لسوء الأحوال الجوية للطلاب والمعلمين فى المدارس فقط مع إلزام مديري المدارس بالتواجد وتفقد المدرسة.

حالات تعطيل الدراسة في المدارس

- في حالة غلق مدرسة متواجدة بمجمع مدارس وظهور حالات أخرى في عده مدارس بنفس المجمع يغلق مجمع المدارس لمدة 14 يومًا.

- في حال حدوث أكثر من حالة إصابة بفيروس كورونا مؤكدة من نفس الفصل خلال أسبوعين يتم غلق الفصل لمدة 14 يومًا.

- في حالة صدور توصيات من لجنة إدارة الأزمات بعد متابعة الوضع الوبائي بأي محافظة تغلق مدارس المحافظة جميعها، لمدة 14 يوماً كحد أدنى.

- عند فرض حجر صحي على القرية أو المدينة تغلق المدارس في القرية أو المدينة لحين انتهاء الحجر الصحي المفروض.