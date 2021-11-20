«الصحة»: غرفة أزمات على مدار الساعة لمواجهة تداعيات الطقس السيئ

تابع الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، اليوم، مع غرفة الأزمات بوزارة الصحة، مستجدات تنفيذ خطة الوزارة للتعامل مع موجة التقلبات الجوية التي تشهدها عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن غرفة الأزمات منعقدة منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس مساء أمس، وعلى تواصل دائم مع المديريات، وغرفة طوارئ هيئة الإسعاف، ومستشفيات وزارة الصحة، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من خلال مركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة.

توافر الدم والبلازما بكافة المحافظات

وأشار «عبد الغفار» إلى توافر أرصدة كافية من الدم والبلازما في جميع بنوك الدم بكافة المحافظات، مؤكدا أن مديريات الصحة ترسل تقاريرا يومية عن أرصدة أدوية الطوارئ، وترددات المرضى على أقسام الاستقبال بجميع المستشفيات.

ولفت أن غرفة أزمات الوزارة لم ترصد حتى الآن أي حوادث لها علاقة مباشرة بتداعيات الطقس السيئ، مشيرا إلى استمرار عمل غرفة الأزمات على مدار الساعة حتى استقرار الأحوال الجوية؛ لمتابعة تقديم الرعاية الطبية للمواطنين على الوجه الأكمل.

الصحة تحذر كبار السن من الطقس السيئ

وناشدت الوزارة مجددا، جميع المواطنين بالالتزام بارتداء الملابس الثقيلة المناسبة لموجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، كما طالبت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالتزام المنازل قدر المستطاع وعدم الخروج إلا للضرورة.