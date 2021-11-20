حظك اليوم برج الجدي السبت 20-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الجدي بكونه لديه شخصية حاده في الطباع، كما أنه يحرص على اتخاذ وقته الكافي لاتخاذ القرار، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر بمنزل العمل يمنحك اليوم كل الطاقة.. تركز على أهدافك، وتعدل الظروف لتصنع حظك، تهتم بواجباتك، وتصر على مثالية الأداء.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

فينوس وعطارد داعمان ويعدانك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.