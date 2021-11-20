حظك اليوم برج الجدي السبت 20-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الحوت بكونه لديه قلب حنون وعطوف، كما أنه لديه مشاعر يحرص على توصيلها للأشخاص المحبين له والمقربين منه بشكل دائم، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر في وضع معاكس.. اليوم تجنّب المعارك وقم بتأجيل المناقشات ليومين.

حظك اليوم برج الوت عاطفيا

الوضع الفلكي دقيق وقد يجعلك ذلك تشعر بالتردد والعصبية، فقط لا تصعّد المواقف لدرجة المواجهة والنزاع.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.