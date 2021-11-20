حظك اليوم برج الدلو السبت 20-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الدلو لديه شخصية قوية، يسعى دائما إلى أن يكون مستقل اجتماعيا وماديا عن أسرته، كما أنه لا يحب أن يظل تحت قيود، ويسعى دائما إلى التحرر منها، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

رغم الضغوط.. القمر في منزلك الخامس يمدك اليوم بالعقل والعاطفة ويساعدك ذلك على إنجاز أعمالك واتباع أسلوب ودي في معاملاتك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

اليوم تميل نحو الانطلاق في كل اتجاه وتسعد بمشاعر حب تجمعك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.