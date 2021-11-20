حظك اليوم برج القوس السبت 20-11-2021 مهنيا وعاطفيا

برج القوس لديه شخصية مرحة، تجعل المحيطين به يرغبون في التقرب منه والتودد إليه، كما أنه يعشق السفر والتنقل من مكان لآخر ويبتعد عن حياة الروتينية، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تتسرع مهما كانت الإغراءات، واطلب وقتا لتفكر.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك، وقد يدفعك لطرح بعض القضايا الخاصة بزواج أو شراكة، فقط تمهل في قرارات

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.