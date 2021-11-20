سيول الإسكندرية اليوم تحول الشوارع إلى بحر: «شمر وعدي».. «فيديو»

حولت سيول الإسكندرية اليوم، جميع شوارع المدينة الساحلية إلى ما يشبه البحر نتيجة تراكم المياه، بعد سقوط أمطار رعدية غزيرة مصاحبة لبرق، وهو الأمر الذي أرجعه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه نتيجة للتغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري التي أدت إلى زيادة الأمطار بشكل كبير موضحا «النوات في المحافظة أصبحت عبئًا على الشبكة التحتية الخاصة بالصرف الصحي والمياه داخل المحافظة».

سيول الإسكندرية اليوم تصعب حركة المواطنين

ورصدت «الوطن» خلال بث مباشر منذ قليل، سيول الإسكندرية اليوم التي سببت تراكم مياه في شوارع عديدة أبرزها شارع 30 في منطقة سيدي بشر شرقا، حيث لاقى المواطنون صعوبة في التنقل من ناصية إلى أخرى، ناهيك عن صعوبة حركة المواصلات والسيارات.

فيما أوضح محافظ الإسكندرية، في تصريحات صحفية منذ قليل، أن سيول الإسكندرية اليوم تحتاج إلى نقل الكميات الكبيرة من المياه المتكونة نتيجة للأمطار إلى الترع والمصارف وهذا يمثل مشكلة منذ عام 2015 وحتى الآن.

أسباب سيول الإسكندرية اليوم

وأرجع «الشريف»، أسباب سيول الإسكندرية اليوم إلى كونها نتيجة لعمليات التجميل في محافظة الإسكندرية التي منذ 15 عامًا أدت إلى إغلاق بعض المصارف والشمايش الأمر الذي يؤدي إلى تراكم المياه على الكورنيش.

ولفت إلى أنه في الوقت ذاته، زادت المحافظة من عدد معدات الصرف الصحي والبدالات لنقل مياه الأمطار، مشيرا إلى أنه تم توجيه المياه المجمعة في بعض الترع والمصارف على الحدود إلى مشروع «الدلتا الجديدة» لتستخدم في الزراعة، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحفاظ على كل نقطة مياه.