جامعة الإسكندرية: لا تعطيل للدراسة غدا بسبب سوء الطقس

قرر الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، استمرار الدراسة غداً الأحد بشكل طبيعي في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة، على أن تقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول المقررة في عدد من الكليات وفقاً للجداول المعلنة مسبقا، نافياً أي نية عن تعطيل الدراسة غدا.

العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي غدا الأحد في جامعة الإسكندرية

وعلمت «الوطن»، أن رئيس الجامعة تمسك بقراره الذي طبقه اليوم السبت باستمرار الدراسة، على أن تستمر غدا رغم سوء الأحوال الجوية التي تضرب الإسكندرية، ما تبعه مخاطبة عمداء الكليات والمعاهد التابعة لجامعة الإسكندرية، بضرورة تنفيذ القرار والاستمرار في العملية التعليمية بشكل طبيعي، مع الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والسماح بدخول الطلاب الحاصلين على لقاح كورونا.

كما تم التأكيد على ضرورة توجيه عمال الكليات للتعامل مع الأمطار وتسهيل حركة دخول وخروج الطلاب، والحفاظ على استمرار العمل بشكل ملائم، مشدداً على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس المتوقعة وما ينتج عنها من آثار السلبية الناجمة عنها.

تعطيل الدراسة بالمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية

وتأتي تلك القرارات بشكل منافي عن قرارات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الذي أعلن منذ قليل تعطيل الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية غدا الاحد، فقط للطلاب والمعلمين على أن تعود الدراسة للانتظام يوم الاثنين الموافق 22 من نوفمبر، وذلك وفقًـا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد ، حيث تشير التقارير إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، وهو ما تجلى اليوم السبت.

واضاف محافظ الإسكندرية، في تصريحات صحفية، أن القرار جاء نتيجة استمرار عدم الاستقرار في حالة الطقس، وذلك تسهيلا لعربات الصرف لإتمام عملياتهم على أفضل وجه، مع وجود عربات الشفط والبدلات الخاصة بسحب المياه بالتحديد في منطقة أبو تلات غرب الإسكندرية.