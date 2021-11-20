رئيس «مياه الإسكندرية»: نتعرض لـ 3 ملايين متر مكعب من الأمطار يوميا

قال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالإسكندرية، إن المحافظة تتعرض لحوالي 3 ملايين متر مكعب من المياه يوميا، منذ بداية الأمطار أمس الجمعة، مؤكدًا أن غالبية مسؤولي وعمال الشركة في الشوارع، منذ اللحظة الأولى التي بدأت فيها الأمطار بالتساقط بغزارة على محافظة الإسكندرية، حتى يستطيعوا التعامل مع تجمعات مياه الأمطار في بعض المناطق التابعة لمدينة الإسكندرية.

الشركة قادرة على التعامل مع حجم المياه المتواجدة بالشوارع حتى الآن

وأضاف «جابر»، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، ومن تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن حتى هذه اللحظة الشركة قادرة على التعامل مع حجم المياه المتواجدة بالشوارع، متمنيا ألا يحتاجوا إلى أي مساعدات من محافظات أخرى.

رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالإسكندرية: الموقف مبشر بالخير هذه السنة

وأكد رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالإسكندرية، أن معظم الأماكن التي شهدت تجمعات للمياه بمحافظة الإسكندرية، نجحت الشركة في التعامل معها حتى الآن، بخلاف 3 نقاط فقط تحاول الشركة التعامل معهم حاليا.

وأشار إلى أن هذا يعد إنجازا كبيرا، موضحًا أن العام الماضي لم تستطع الشركة التعامل مع أكثر من 72 نقطة من تجمعات الأمطار، مضيفا: «لما نتعامل مع كل تجمعات الأمطار ونقدر نصرف المياه، ما عدا 3 أو 4 أو 5 أماكن بالكتير، أظن يبقى الموقف مبشر بالخير هذه السنة».

أحمد جابر: 1.6 مليون متر مكعب مياه القدرة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي بالإسكندرية

وكشف أن شبكة الصرف على مستوى محافظة الإسكندرية، تستطيع استيعاب 1.6 مليون متر مكعب من المياه في اليوم، موضحًا في الوقت ذاته أن الأمطار التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية منذ أمس تنتج حوالي 3 ملايين متر مكعب من المياه أو 2.5 مليون متر مكعب على أقل تقدير.

وأردف أن هذا ما يجعل أمر التعامل مع تصريف كل هذه المياه، في غاية الصعوبة، كون أن شبكة الصرف تكون بالأساس مشبعة بحوالي 900 ألف متر مكعب من المياه.