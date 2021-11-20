حالة الطقس في الإسكندرية غدا.. أمطار متوسطة وطقس معتدل نهارا

تسود البلاد حالة من اضطراب الجو، حيث تعاني بعض المحافظات الساحلية من سقوط أمطار غزيرة رعدية، تستمر بداية من اليوم السبت وتستمر حتى الاثنين المقبل، لذلك زادت عمليات البحث عن حالة الطقس في الإسكندرية غدا، والتي تشهد خلال الساعات المقبلة حالة من الأمطار الغزيرة الرعدية.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، حالة الطقس في الإسكندرية غدا وفق البيان الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في السطور التالية..

حالة الطقس في الإسكندرية غدا

وبحسب توقعات الخبراء فإنه يسود غدا الأحد طقس لطيف على الإسكندرية والسواحل الشمالية، بالإضافة إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا.

أما في ساعات الليل، فيكون الطقس مائلا للبرودة في أول الليل، وتزداد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح على الإسكندرية وعلى الأنحاء كافة.

أمطار غزيرة على الاسكندرية

وأكد خبراء الأرصاد أن الإسكندرية تشهد غدا الأحد سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا، كما تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

كما تشهد عروس البحر الأبيض المتوسط خلال الساعات المقبلة، الخلايا الرعدية الممطرة التي تؤثر بشكل قوي على مناطق متفرقة، من المدينة.

درجات الحرارة المتوقعة على الاسكندرية غدا

وتكون درجة الحرارة العظمى على الإسكندرية 20، بينما درجة الحرارة الصغري 16.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، خاصة خلال الليل، والابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية خلال العواصف الرعدية، قيادة السيارة بحذر أثناء سقوط الأمطار وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات مع ترك مسافة مع السيارات الأخرى.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرر تعطيل الدراسة في جميع المدارس اليوم السبت لكل من الطلاب والمعلمين، على أن تعود الدراسة في الجامعات فقط للانتظام غدًا الأحد، وذلك بسبب سوء حالة الطقس المتوقعة.