خسائر أمطار الإسكندرية: سقوط أجزاء من عقارات وحريق البيطاش وغرق الطرق

تسببت أمطار الإسكندرية، في يومها الأول، إلى حدوث عدة مشكلات لأبناء المدينة الساحلية، حيث نتج عنها سقوط أجزاء من عقارات في نطاق أحياء وسط وشرق، بينما شهدت مناطق غرب الإسكندرية حريق في منطقة البيطاش نتيجة ماس كهربائي، فيما كانت السمة الغالبة هي غرق الشوارع الجانبية بشكل كبير بالإضافة إلى غرق الطريق الصحراوي المؤدي إلى الكيلو 21.

أمطار الإسكندرية تسبب سقوط أجزاء من عقارات

أدت أمطار الإسكندرية إلى سقوط أجزاء من عقارات، تمثلت في سقوط سور عمارة الأوقاف بجوار بمنطقة الشاطبي، دون وقوع خسائر بشرية، بالإضافة عن سقوط أجزاء من بلكونة في منطقة سابا باشا شرقا التي تمثل خطورة بالغة كونها على طريق الكورنيش وبجوار نفق نادي المهندسين.

أمطار الإسكندرية وحريق البيطاش

سببت أمطار الإسكندرية أيضاً حريق في أحد كبائن الكهرباء في منطقة البيطاش غربا، إلا أنه تم السيطرة عليه سريعاً دون إصابات أو خسائر كبرى، ما تبعه تعليمات لقطاع الإضاءة العامة بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، بأن يتم فصل المفاتيح العمومية المغذية بأعمدة الإنارة العامة نظرا لسوء الأحوال الجوية، وذلك حرصا على سلامة المواطنين من خطر الصعق الكهربي وذلك بالتنسيق مع إدارة الكهرباء.

أمطار الإسكندرية تغرق الشوارع والطرق

تراكمت مياه أمطار الإسكندرية، اليوم السبت، في طريق العامرية المتجه إلى الكيلو 21 بالتحديد في منطقة كوبري الثروة السمكية غرب الإسكندرية، ما سبب أزمة مرورية نتيجة بطء حركة السيارات حيث ارتفع منسوب المياه إلى 30 سم ما جعله يصل إلى منتصف إطارات السيارات أثناء مرورها، وذلك في أول أيام الأمطار الشديدة التي تشهدها الإسكندرية منذ فجر اليوم والمتوقع استمرارها حتى غد الأحد، إلا أنه تم التوجه إلى ذلك المكان وتصريفها بشكل سريع.

فيما سببت أمطار الإسكندرية غرق الشوارع الجانبية في كافة مناطق المحافظة، وهو ما أكد عليه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه كان يوجد 15 تجمعًا منذ أمطار الفجر وتم تصريفهم جميعاً، لافتاً إلى أنه قد مر على الشوارع الجانبية وتبين تراكم المياه حيث تم تكليف بتوجيه سيارات الشفط من أجل كسح وشفط المياه من تلك الشوارع الجانبية التي قد يكون لديها بعض الصعوبات في عمليات الصرف.