حظك اليوم برج الجدي الأحد 21-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعتقد مواليد برج الجدي أن النجاح الحقيقي يستحق التضحيات، لكنهم يحاولون تقدير عائلتهم وأصدقائهم، كما يتميز مولود هذا البرج بكونه لديه قلب حنون وعطوف، كما أنه لديه مشاعر يحرص على توصيلها للأشخاص المحبين له والمقربين منه بشكل دائم، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوي مهنيا

القمر في منزل الصحة مما يجعلك تبادر وتنجز وتعمل بدقة، و تملك اليوم إصرارا على إصابة أهدافك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

فينوس وعطارد داعمان ويساعدانك على التأثير فيمن حولك، ويمكنك أن تتفهم مشاعرهم، وتحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي صلاح چاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 ديسمبر.