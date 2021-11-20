9 قررات عاجلة من «تعليم الجيزة».. أبرزها وضع امتحانات «رابعة ابتدائي»

عقد مجدي الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم، اجتماعاً مع مديري عموم الإدارات التعليمية؛ لمناقشة تفاصيل استعدادات الإدارات التعليمية لامتحانات الصف الرابع الابتدائي، ومتابعة تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن تطعيم المعلمين بلقاح كورونا.

وأكد «الجيار»، في بيان له، أنه تم إعلان مجموعة من التعليمات المهمة بشأن الدراسة، وهي:

- وطبقا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، بعدم دخول أي شخص المؤسسات والمنشآت الحكومية الإ بعد إبراز شهادة التطعيم، يتم التنبيه على المعلمين والإداريين بالإدارات والمدارس، بسرعة الانتهاء من التسجيل والتطعيم، وإحضار الكارت الدال على تطعيم الموظف.

تفعيل اللينك الخاص بالعاملين بنظام الحصة

- على مدير عام الإدارات، متابعة موقف الإدارات من تفعيل اللينك الخاص بالعاملين بنظام الحصة، ومتابعة حملة الأنيميا والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية بجميع المدارس.

- سرعة الانتهاء من تسجيل المعلمين المستحقيين للترقية.

- تفعيل المشروع الوطني للقراءة، والإعلان عن المشروع باللوحات والبانرات بجميع المدارس ومبنى الإدارات التعليمية، وتسجيل الطلاب والمعلمين بجميع المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية.

- على مسئول التغذية بالإدارات والمدارس، مراجعة الصلاحيات مع تفعيل اللجان بذلك.

- الانتهاء من عمل الصيانة البسيطة، مع سرعة إرسال موقف الصيانة الشاملة للمدارس.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي

- استعدادات الإدارات لوضع امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسى 2022/2021.

- تحويل عدد من الإدارات التعليمية للشئون القانونية لعدم إحضار كشوف الترقية للمعلمين والإداريين، ولعدم إحضار كشوف العلاوة التشجيعية.

تسجيل بيانات المعلمين المستحقين للترقية

وشدد «الجيار» على ضرورة تسجيل بيانات المستحقين للترقية من المعملين بعد مراجعتها مراجعة دقيقة من قبل لجنة مشكلة بإدارة الموارد البشرية، والتوقيع عليها بعدم وجود موانع للترقية، وفي حالة عدم وجود بعض من المعلمين غير المستحقين للترقية وصدر بهم قرارات للترقية من الدكتور وزير التربية والتعليم ووجب سحب ذلك للترقية، لابد من تحويل المتسبب وإحضار الجزاء الموقع عليه لسحب تلك الترقية.