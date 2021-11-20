«يونيسيف»: البرنامج المصري في تطعيم الأطفال يُضرب به المثل عالميا

قال الدكتور عصام علام مدير مساعد قسم الصحة بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف مصر»، إن المنظمة تتعاون مع وزارة الصحة في البرنامج الموسع لتطعيمات الأطفال، مؤكدًا أنه برنامج مصري قوي ويضرب به المثل على مستوى العالم، حيث لم تبخل الدولة المصرية عنه في توفير أفراد مدربين وطعوم ويغطي 99% من الأطفال.

دور أولياء الأمور

وأضاف علام خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج «مساء DMC»، من تقديم الإعلامي إنجي القاضي على قناة DMC: «أولياء الأمور يضطلعون بدور بناء في تطعيم أولادهم ضد الأمراض مثل الحصبة والدفتيريا وشلل الأطفال وكلها بدأت تنتهي بفضل هذه الطعوم».

وتابع مدير مساعد قسم الصحة بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف مصر»، أن التغطية العالية للأطفال بالتطعيمات الروتينية وغيرها من الحملات القومية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان من وقت لآخر أدى إلى تقليل معدلات انتقال عدوى الأمراض المعدية بين الأطفال.

تأثير جائحة كورونا على الأطفال

وحول جائحة كورونا، أكد أنها أثرت بالسلب على الأطفال، لكن أجهزة الدولة المصرية تعاملت مع هذا الأمر بجدية واتبعت كل الإجراءات الدولية التي أقرتها الهيئات الدولية في محاربة هذا المرض، حيث أغلقت المدارس منعا لانتشار العدوى.

وأوضح، أن أثناء الجائحة لم تتوقف عملية التطعيم، وجرى إطلاق حملات لا تتوقف حمايةً للأطفال من الأمراض الخطيرة التي قد تسبب إعاقة لهم.