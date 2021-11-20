«يونيسيف»: الكشف على مليون أم في مصر ضمن مبادرة صحة الجنين

قال الدكتور عصام علام، مدير مساعد قسم الصحة بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف مصر»، إن مائدة الحوار التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع اليونيسيف كانت من أهم ورش العمل حيث تمخّض عنها توصيات كثيرة راعت الأطفال من جميع الجوانب بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقَّعت عليها مصر منذ سنوات.

وزارة الصحة من أهم شركاء المنظمة الدولية

وأضاف علام خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج «مساء DMC»، من تقديم الإعلامي إنجي القاضي قناة DMC، أن التوصيات لاقت قبولا كبيرًا من الحكومة المصرية، إذ من المستهدف العمل على تنفيذها في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة والسكان المصرية من أهم شركاء اليونيسيف، حيث تنظر إلى مبادرات الصحة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي على أنها شيء جيد جدا.

رصد أمراض الأطفال في مرحلة مبكرة

وتابع مدير مساعد قسم الصحة بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف مصر»، أنه جرى الكشف على مليون أم ضمن مبادرة صحة الأم والجنين: «من خلال هذه المبادرات نرصد الأمراض في مرحلة مبكرة جدا من عمر الطفل وهو ما يرفع من احتمالية تلقيه للعلاج بدلًا من الإصابة بالأمراض الخطيرة التي قد تؤدي إلى الإعاقة».

وأكد عصام علام، أن تأخر الكشف على الأمراض الوراثية وسوء التغذية قد يؤدي إلى إصابة الطفل إلى تأخر ذهني والوفاة في بعض الحالات، وهو ما يؤكد على أهمية المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة المصرية من أجل الحفاظ على صحة الأطفال.

ولفت، إلى أن مبادرة الكشف على السمنة والتقزم تستهدف الكشف عن 14.5 مليون طفل في 29 ألف مدرسة حكومية وخاصة، حيث يتم إحالة الأطفال المصابين إلى 250 عيادة متخصصة لتوفير العلاج المباشر.