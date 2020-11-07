يونيسيف تطلق برنامج "العودة إلى التعليم" بجنوب سيناء

شهد عادل عتلم، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، وشون كوليس مسؤول المنح في السفارة البريطانية بمصر، ورشة العمل التي نظمتها منظمة يونيسيف العالمية تحت عنوان "العودة إلى التعليم"، بهدف إمداد المعلمين والمعلمات في جنوب سيناء بمعلومات ومقترحات صحية، بناءً على أحدث الأدلة والتوصيات التي قدمتها الجهات الدولية الخاصة بتدابير السلامة والوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وتضمنت فعاليات الورشة، طرق معالجة الفاقد التعليمي، وتنفيذ استراتيجيات التعليم المدمج، وبناء بيئة تعليمية داعمة، والرفاهية والمدرسة، ورفاهية المعلم، ورفاهية المتعلم، ونظرة عامة حول فيروس كورونا، وبروتوكولات الصف المدرسي من التباعد، ونظافة اليدين، والتعقيم والتطهير، وآليات الابلاغ والإحالة.

وقال وكيل مديرية التربية والتعليم عادل عتلم، إن محافظة جنوب سيناء تسجل نسبة حضور عالية، وتسير بخطوات ثابتة نحو تطوير التعليم وجعل بيئة التعليم ممتعة للطلاب، وجعل التعليم باقي الأثر، من خلال خطة جرى وضعها تراعي التباعد بين الطلاب مع الحرص على تنفيذ البرنامج الدراسي اليومي.

وقدم وكيل المديرية، الشكر لمنظمة يونيسيف، لدعمها للعملية التعليمة بمحافظة جنوب سيناء.