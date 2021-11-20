أسعار الذهب اليوم تشهد استقرارا في ختام تعاملات السبت

سجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت، 20 من نوفمبر 2021، استقرارًا بختام التعاملات، وذلك بعد أن شهدت تراجعاً متتالياً على مدار التعاملات الصباحية والمسائية منذ الأمس الجمعة.

تذبذب أسعار الذهب على المستوى العالمي

ويتعرض المعدن الأصفر لحالة من التذبذب وعدم الاستقرار على المستوى العالمي والمحلي، وذلك نتيجة لارتفاع مستويات التضخم واضطراب البورصات العالمية وعدم توزان جانبي العرض والطلب.

وتستعرض «الوطن» أسعار جرامات الذهب في سوق الصاغة والمشغولات الذهبية مساء اليوم، دون مصنعية، كالتالي:

سعر الذهب عيار 21

استقر جرام الذهب عيار 21 بختام تعاملات اليوم عند أسعار تتراوح بين 807 و809 جنيهات، في السوق المحلية، دون مصنعية، ويعد جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً ومبيعاً في مصر خاصةً في الصعيد والدلتا.

سعر جرام الذهب عيار 24

فيما يباع جرام الذهب البندقي، عيار 24 في محلات الصاغة، عند أسعار 922 و925 جنيها، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وشهد جرام الذهب عيار 18 استقراراً عند مستويات أسعار تراوحت بين 692 و693 جنيها، دون مصنعية، وذلك خلال فترة التعاملات المسائية.

سعر الجنيه الذهب يستقر عند 6.456 جنيه

وظلت أسعار الجنيه الذهب مساء اليوم السبت، تتداول عند مستويات 6.456 إلى 6.472 جنيه، عند نفس مستوياته للتعاملات الصباحية.

ويعادل الجنيه الذهب ما يزن 8 جرامات عيار 21.

أوقية الذهب تحافظ على مستويات مستقرة

شهدت أسعار أوقية الذهب مستويات بين 28.683 و28.754 جنيه، محافظة بذلك على تداول هادئ، وتزن الأوقية ما يقرب من 31 جرام ذهب، من عيار 24.

وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة إلى آخر وكذلك يتفاوت السعر من عيار لعيار آخر، ناهيك عن ماركات الذهب المنتشرة في السوق المحلي التي تعلن عن تكلفة مختلفة للمصنعية التي يضاف سعرها إلى سعر جرام الذهب عند البيع.