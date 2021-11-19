مصر للطيران تشارك في تجربة الأزمات الجوية الدولية «بمحاكاة لعطل طائرة»

شاركت شركة مصر للطيران في تجربة دولية لإدارة الأزمات والمخاطر ومجابهة الكوارث الطبيعية والتي قد تؤثر سلبًا على تشغيل رحلاتها، في إطار حرصها على انتظام وسلامة تشغيل رحلاتها في ظل التغيرات المناخية وما يترتب عليها من تأثيرات ومخاطر طبيعية.

وشارك في تجربة إدارة الأزمة عدد من منظمات الطيران الدولية وكبرى شركات الطيران، واتخذت التجربة أزمة انفجار بركان أيسلندا كنموذج للأزمة التي قد يتعرض لها تشغيل الشركة.

هذا وقد قام مركز العمليات الجوية بمصر للطيران بتدريب فريق الأزمات والذي يضم ممثلين عن كافة قطاعات الشركة على التعامل مع هذه الأزمة وفقًا للمعايير الدولية بما يضمن تحقيق الأمن والسلامة الجوية، في ظل عدم انتظام التشغيل الذي تؤدي إليه انتشار هذه السحب من الركام البركاني والناتجة عن نشاط البركان.

تدريب عملي على أزمة جوية لفريق مصر للطيران

وفي ذات الإطار أيضًا، قام مركز العمليات الجوية بغرفة الأزمات بمصرللطيران بعمل تجربة أزمات داخلية على مستوى الشركة، تحاكي تعرض إحدى رحلات الشركة للركام البركاني وكيفية التعامل معها في حال تسببها في حدوث عطل فني للطائرة.

جاء ذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات والمتمثلة في مركز أزمات وزارة الطيران المدني، قطاع المراقبة الجوية وإدارة عمليات هيئة ميناء مطار القاهرة.

ونجح فريق إدارة الأزمات بمصر للطيران في التعامل مع التجربة حتى هبوط الطائرة اضطراريا بسلام في مطار القاهرة الدولي.