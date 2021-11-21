باحث اقتصادي: الأراضي الزراعية المستصلحة في سيناء زادت بنسبة 118%

قال الباحث الاقتصادي محمد نجم، إن الدولة المصرية خصصت 700 مليار جنيه لتنمية سيناء، تم إنفاقها في فترة زمنية مضغوطة، وهو ما يعيد الاعتبار للأبطال الذين قدموا تضحيات كبيرة من أجل استعادة هذا الجزء من الوطن.

نجم: أهل الشر خططوا لفصل سيناء عن مصر

وأضاف «نجم»، خلال حواره ببرنامج «مساء DMC»، من تقديم الإعلامية إنجي القاضي، على قناة «DMC»، أنه يتم الاعتماد على مياه صرف الصحي والزراعي وتحلية مياه الشرب من خلال المعالجة الثلاثية: «في آخر 6 سنوات جرى زيادة استصلاح الأراضي بما نسبته 118%، وهذا أمر مهم للغاية لأنه يتيح فرصا استثمارية كبيرة مع النقل واللوجستيات والصناعات الغذائية، وبالتالي فإن هذه المشروعات ستدعم الأمن القومي الغذائي المصري».

وأوضح الباحث الاقتصادي، أن أي مخطط من أهل الشر كان يستهدف فصل سيناء ديموغرافيا، لأنها رخوة وضعيفة وهشة، حيث لم تكن تحتوي على تجمعات عمرانية، فقد كان احتلال مصر يتم من خلالها عبر مر التاريخ.

الحكومات السابقة لم تكن تهتم بسيناء

وتابع الباحث الاقتصادي: «لم يكن هناك ربط عضوي بين سيناء وباقي الأنحاء، لكن الأنفاق والطرق الجديدة أتاحت هذا الربط، مثل أنفاق قناة السويس، ففي العقود الماضية كانت الحكومات تهتم بمدن القناة بحد أقصى ولا تنظر إلى المجتمع السيناوي، لكن الدولة المصرية عملت على تطوير البنية التحتية هناك في الفترة الأخيرة».

وأكد «نجم»، أن أكثر من 36 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر جرى تمويلهم في سيناء من قبل جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى إمكانية الاستثمار في قطاعات السياحة والزراعة والنقل واللوجستيات بكل مشتقاتها.