محافظ شمال سيناء: السيسي اطمأن على الأهالي ووجه بتلبية أي احتياجات لهم

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الوضع مستقر في المحافظة بعدما شهدت سقوط أمطار غزيرة بالأمس واليوم، دون أن تسفر عن حدوث خسائر، موضحًا أن طبيعة الأرض الصحراوية في سيناء تشفط المياه ولا تجعلها عبئًا كسائر المحافظات، مؤكدًا أن أهالي المحافظة خاصة البدو كان يهنئون بعضهم بسقوط الأمطار، موضحا أنهم يلقبونها بأمطار الخير، حيث تمت الاستفادة من الأمطار وحرث الأرض بعدها تمهيدًا لرمي الغلال.

تعطيل الدراسة في المدارس لسوء الأحوال الجوية

وأضاف «شوشة»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم تعطيل الدراسة في المدارس لسوء الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء جميع الإجازات بين الأطقم الطبية بالمستشفيات، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه تلقى اتصالا من الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطمئنان على الأوضاع في شمال سيناء، ووجه الرئيس سلامه وتحياته للأهالي وأبدى استعداده لتلبية أي احتياجات للمحافظة، وتم تقييد حركة المرور على الطرق المرورية إلا في حالات الضرورة القصوى بسبب سوء الأحوال الجوية.

اليوم السبت هو ذروة موجة سقوط الأمطار

فيما قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم السبت هو ذروة موجة سقوط الأمطار، وحدة الأمطار تخف غدًا، كما أن بعض المناطق من شمال البلاد شهدت أمطار غزيرة، مؤكدًا أن الاستعدادات التي اتخذتها المحافظات مسبقا بفعل تحذيرات الأرصاد، أدى لتقليل آثار ومخاطر هذه الأمطار الغزيرة، إذ ذكر أن الأحوال الجوية تعود إلى حالة الاستقرار صباح الاثنين وترجع الشبورة كما هو معتاد.

حركة الملاحة كانت هادئة ولم يتم غلق أي ميناء

وتابع مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية: «ارتفاع الأمواج لم يتجاوز 2.5 متر ومن ثم حركة الملاحة كانت هادئة ولم يتم غلق أي ميناء».