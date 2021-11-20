تحذير عاجل من «الأرصاد» لأهالي الإسكندرية والبحيرة.. زيادة حدة الأمطار

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل، تحذيرا بشأن حالة الطقس، مشيرة إلى ازدياد حدة الأمطار الرعدية على الإسكندرية، ونشاط في حركة الرياح، ومن المتوقع أن تؤثر على مناطق من شمال الدلتا، وتحديدًا محافظة البحيرة، ومن المتوقع أيضا أن تتقدم للداخل لتشمل مناطق متفرقة من الدلتا ولكن تكون أقل حدة.

وأكد خبراء الهيئة، في بيانها، على استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة بقوة على الإسكندرية، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانا ونشاط في حركة الرياح، وقد يصاحبها سقوط لـ«حبات البرَد».

وأكدت الأرصاد، أن السحب الرعدية الممطرة الآن، تؤثر على مناطق متفرقة من شمال ووسط سيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع استمرار السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على الدلتا والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

ووفقا للبيان الصادر عن الهيئة مساء اليوم، فإنه من المتوقع أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، مائلا للبرودة على الأنحاء كافة.

كما نوه خبراء الهيئة إلى سقوط أمطار متوسطة، تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري (مطروح - اسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش)، وقد تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومنطقة خليج السويس وسيناء (الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - رأس غارب - الزعفرانة - نخل - كاترين) على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 20 15

الإسكندرية 20 16

وادي النطرون 20 15

طنطا 20 15

شبين الكوم 20 15

دمنهور 20 16

بلطيم 20 15

مطروح 20 15

السلوم 20 14

سيوة 21 14

بورسعيد 20 17

دمياط 20 16

الزقازيق 20 16

المنصورة 20 15

الإسماعيلية 21 15

السويس 21 15

العريش 21 16

رفح 21 16

رأس سدر 21 16

نخل 19 10

نويبع 21 17

طابا 20 17

كاترين 14 07

الطور 23 17

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 25 18

مرسى علم 26 17

الفيوم 22 13

بني سويف 22 14

المنيا 22 14

أسيوط 22 13

سوهاج 22 15

قنا 23 15

الأقصر 24 15

أسوان 25 16

إدفو 25 16

أبو سمبل 25 17

الوادي الجديد 24 14

شلاتين 28 18

أبو رماد 28 17

حلايب 26 19

رأس حدربة 26 19