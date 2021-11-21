أماكن سقوط الأمطار اليوم: رعدية على السواحل الشمالية وخفيفة في القاهرة

وصلت حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية إلى ذروتها أمس واستمرت حتى منتصف الليل، ومتوقع أن تخف حدة حالة عدم الاستقرار اليوم، حيث كشف الخبراء عن توقعاتهم بشأن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار اليوم، إذ يستمر سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية تكون رعدية أحيانًا وتقل حدة الأمطار كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

ويقول خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنّ الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري «مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش»، تكون مصحوبة لنشاط للرياح على فترات متقطعة.

فيما تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومنطقة خليج السويس وسيناء «الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - رأس غارب - الزعفرانة - نخل - كاترين» على فترات متقطعة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

ووفقًا لتوقعات الخبراء، تنحسر فرص سقوط الأمطار غدًا لتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا بنسبة 40 إلى 50% على فترات متقطعة.

ومع عودة حالة الاستقرار، تتكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 20 15

الإسكندرية 20 16

وادي النطرون 20 15

طنطا 20 15

شبين الكوم 20 15

دمنهور 20 16

بلطيم 20 15

مطروح 20 15

السلوم 20 14

سيوة 21 14

بورسعيد 20 17

دمياط 20 16

الزقازيق 20 16

المنصورة 20 15

الإسماعيلية 21 15

السويس 21 15

العريش 21 16

رفح 21 16

رأس سدر 21 16

نخل 19 10

نويبع 21 17

طابا 20 17

كاترين 14 07

الطور 23 17

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 25 18

مرسى علم 26 17

الفيوم 22 13

بني سويف 22 14

المنيا 22 14

أسيوط 22 13

سوهاج 22 15

قنا 23 15

الأقصر 24 15

أسوان 25 16

إدفو 25 16

أبو سمبل 25 17

الوادي الجديد 24 14

شلاتين 28 18

أبو رماد 28 17

حلايب 26 19

رأس حدربة 26 19