تركي آل الشيخ يدعو الجمهور لمشاهدة «شمسية و4 كراسي» بالرياض: لا تفوتكم

دعا المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، جمهور المملكة لمشاهدة العرض المسرحي «شمسية وأربعة كراسي» للفنان أشرف عبدالباقي ومحمد عبدالرحمن وأوس أس ومحمد أنور، والتي تعرض على مسرح محمد العلي، في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الحالي ضمن مهرجان الرياض.

ونشر آل الشيخ بوستر العرض، وعلق عليه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «المسرحية الكوميدية شمسية وأربعة كراسي.. لا تفوتكم، موسم الرياض».

شروط حضور عرض «شمسية وأربعة كراسي»

يذكر أنّ «شمسية وأربعة كراسي» تجربة كوميدية مختلفة، تدور أحداثها داخل كومباوند ساحلي، ثم تحدث العديد من المواقف الكوميدية.

وأعلن مهرجان الرياض شروط حضور العرض، وبينها:

- ممنوع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.

- الالتزام بارتداء الكمامة في كل الأوقات.

- الوصول قبل موعد العرض بـ30 دقيقة.

- الجلوس في المقعد الصحيح.

- ممنوع التصوير.

- لا يوجد مصاعد.

- الالتزام بارتداء الكمامة في كل الأوقات.

- حامل التذكرة مسؤولا عن التحقق من تاريخ الفعالية ووقتها ومكانها والعمر المسموح به لحضورها، كما يجب من حاملي التذكرة الوصول باكرا إلى موقع الفعالية، ويحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين، وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة أو طلب تعويض من أي نوع كان.

- يوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم نشرها على شبكة الإنترنت.