990 مرشحا لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، وحسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب، وأميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، أعداد الطلاب المرشحين للاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021-2022 بإجمالي 990 طالبًا وطالبة بمعدل 513 طالبًا، و477 طالبة.

إقبال من طلاب جامعة حلوان مع انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية

وشدد ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العملية الانتخابية والتشديد على ارتداء الكمامات، وكذلك منع التكدسات الطلابية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكّدًا أنَّ كليات جامعة حلوان شهدت إقبالًا من الطلاب مع بداية انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2021-2022، موضحًا أنَّ هذه المشاركة فى العملية الانتخابية لاتحاد الطلاب تضع الطالب على طريق الديمقراطية وتفتح مجال المنافسة الشريفة دون تحيز، وتضع الطلاب فى طريق المشاركة الفعالة في المجتمع.

من جهته، حث الدكتور حسام رفاعي الطلاب إلى أن الإقبال في المشاركة في العملية الانتخابية، التي تهدف إلى إعداد جيل واعٍ لممارسة الحياة الديمقراطية، كما أنَّها تعد انعكاساً لثقافتهم وإدراكهم لأهمية الأنشطة الطلابية الفعالة، وتجعل الطلاب على قدر كبير من تحمل المسئولية والمشاركة بإيجابية في بناء الوطن.

وجاءت أعداد المرشحين في انتخابات الاتحادات الطلابية كالآتي: كلية الآداب 32 طالبًا وطالبة، الحقوق 57 طالبًا وطالبة، كلية التجارة وإدارة الأعمال 81 طالبًا وطالبة، الخدمة الاجتماعية 83 طالبًا وطالبة، كلية العلوم 108 طلاب وطالبات، الحاسبات والذكاء الاصطناعي 37، كلية التمريض 18 طالبًا وطالبة، كلية الصيدلة 30 طالبًا وطالبة، كلية الطب 35، كلية الهندسة بحلوان 59 طالبًا وطالبة، كلية الأقتصاد المنزلي 33 طالبًا وطالبة، كلية التكنولوجيا والتعليم 25 طالب وطالبة، كلية التربية رياضية بنين 54 طالبًا، كلية التربية الرياضية بنات 27 طالبة، كلية السياحة والفنادق 17 طالبًا وطالبة، التربية الموسيقية 17 طالبًا وطالبة، كلية التربية الفنية 52 طالبًا وطالبة، الفنون الجميلة 72 طالبًا وطالبة، هندسة المطرية 78 طالب وطالبة، الفنون التطبيقية 31 طالبًا وطالبة.

إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين اليوم

ومن المقرر، أنَّ يتمّ إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين، اليوم الأحد، حيث يتمّ تلقى طلبات الطعون غدا الإثنين، كما يتم فحص الطعون بعد غد الثلاثاء، و تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 24 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر، بحيث تكون انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر، وتتم انتخابات الإعادة يوم الإثنين الموافق 29 نوفمبر 2021.

كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021، وتتمّ إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر، وبهذا تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021.

وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2021-2022 من حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، الأستاذ الدكتور أمام صلاح أمام وكيل كلية الحقوق عضو قانوني، وأحمد محمد إبراهيم عضو هيئة تدريس، وراشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوًا، الطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوًا، والطالب إسلام محمد فراج الطالب بكلية التمريض عضوًا.