جامعة حلوان تنظم تدريب «استخراج التقارير المدعمة بالتمثيل البياني»

عقد مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان دورة تدريبية بعنوان Training Course in R : Data Analysis and Visualisation، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور محمد القصاص، مدير مركز دعم البحث العلمي، ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي، وحاضر فيها الدكتور محمد عبدالله دخيل، المدرس بقسم النباتات والميكروبيولوجي بكلية العلوم بجامعة حلوان.

أهمية البحث العلمي

وأكد الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، بحسب بيان عنه، أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، وفي إطار سعي جامعة حلوان لدعم البحث العلمي والارتقاء بمستوى باحثين الجامعة​​​​​​​​​ لاكتساب مهارات البحث العلمي على أسس علمية وأخلاقية تتناسب مع التطورات العصرية الحديثة، تسعى الجامعة إلى تنمية مهارات الإبداع العلمي من خلال دعمهم المعرفي والمهاري بسلسلة من الدورات التدريبية.

تشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار في البحوث العلمية

أوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنّ مركز دعم البحث العلمي يساهم في تشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار في البحوث العلمية، مؤكدة أن الجامعة دائما تعمل على دعم وتحفيز للباحثين في كافة القطاعات لتشجيع البحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولي الذي يعد معيارًا قويًا في تصنيف الجامعات.

وأفاد الدكتور محمد القصاص، مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي، أنّ الدورة التدريبية تأتي انطلاقًا من أهداف مركز دعم البحث العلمي في بناء كوادر بحثية لدعم شباب الباحثين، وزيادة عدد الأبحاث الدولية الصادرة من جامعة حلوان في مجلات مفهرسة موجودة على قواعد البيانات الموثقة، وخلق مناخ تفاعلي بين الباحثين من قطاعات الجامعة المختلفة.

التدريب على لغة R

تضمنت الدورة التدريبية التدريب على لغة R، التي تعد واحدة من أهم وأحدث اللغات التي تهتم بتجميع ومعالجة البيانات والتحليل الإحصائي لها، وتساهم في استخراج التقارير المدعمة بالتمثيل البياني، نظرا لأهمية البيانات باعتبارها قاعدة للتوقعات المستقبلية في الجوانب الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية والصحية وغيرها، كما توفر صورة واقعية للمستقبل، ما يساعد متخذ القرار في الإعداد لذلك.

حضر الورشة 17 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين من كليات الجامعة المختلفة: «العلوم، الطب، الصيدلة، التمريض، الآداب، التربية الرياضية بنات، التربية، التربية الموسيقية، الفنون الجميلة، والهندسة بالمطرية)، تدربوا على البرنامج، إلى جانب ممارسة الخبرة العملية في استخراج التقارير، ومعرفة أهم المواقع التي تحتوي على الحزم الإلكترونية للبرنامج الإحصائي المستخدم، على أن يتم استكمال الجزء الثاني من الورشة غدا.