السكة الحديد تعلن إعادة تشغيل وتعديل مواعيد قطارات على خطوط وجه بحري

قررت هيئة السكة الحديد، إعادة تشغيل وامتداد وتعديل قيام بعض القطارات علي بعض خطوط الوجه البحري، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، اعتبارا من 22 نوفمبر الحالي، حيث سيتم إعادة تشغيل قطار 658 ركاب (محرم بك/ الحمام)، بعدد 6 عربات محسنة (تحيا مصر)، وإعادة تشغيل قطار 565 ركاب (منوف/ طنطا)، بعدد 7 عربات مميزة، وإعادة تشغيل قطار 546 ركاب (طنطا/ منوف)، بعدد 7 عربات مميزة.

السكة الحديد تعدّل مواعيد 3 قطارات بالوجه البحري

وذكرت السكة الحديد، في بيان عاجل عنها اليوم، أنّه سيتم تعديل مواعيد قطار 541 ركاب (منوف/ طنطا)، وقطار 67 ركاب (طنطا / المنصورة)، وقطار 501 ركاب (طنطا / قلين / شربين)، علاوة على أنّه سيتم امتداد مسير قطار 657 إلى محطة محرم بك بدلا من الضبعة.

تعديل محطة قيام قطار 646 للحمام بدلا من الضبعة

ونوهت السكة الحديد، بأنّه سيتم تعديل بعض محطات القيام من 23 نوفمبر الحالي، حيث سيتم تعديل محطة قيام قطار 646 ليقوم من محطة الحمام بدلا من الضبعة، موضحة أنّها أصدرت تعليمات مشددة لقائدي القطارات بتخفيض السرعات لمواجهة الأمطار، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

السكة الحديد: جاهزون لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية

ومن جانبه، قال المهندس مصطفي أبوالمكارم، رئيس هيئة السكة الحديد لـ«الوطن»، إنّ الهيئة جاهزة تماما لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية، من خلال تجهيز نحو 10 غرف عمليات بالمحطات الرئيسية، لمتابعة سير حركة مسير القطارات وعدم تأثرها بالأمطار، وجرى التنبيه على قائدي القطارات بتخفيض السرعات وقت حدوث الأمطار، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.