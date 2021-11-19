الصحة: أكشاك في محطات السكة الحديد لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة، عن نية الوزارة، التوسع في عملية التطعيم بلقاح كورونا خلال الفترة المقبلة، بهدف السيطرة على الوباء وتطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين لتجنب انتشار الفيروس والوصول إلى مناعة القطيع عند تطعيم 70% من إجمالي تعداد سكان مصر، مشيرا إلى أن هناك عدة طرق للوصول إلى مناعة القطيع.

نقاط وأكشاك ثابتة بمحطات المترو والسكة الحديد

وقال المصدر، إن الأيام المقبلة سوف تشهد تخصيص أكشاك في مختلف محطات مترو الأنفاق، بالإضافة إلى نقاط تطعيم في مختلف المحطات الرئيسية للسكة الحديد بمختلف محافظات مصر نظرا لتردد مئات الآلاف من المواطينن على هذا المرفق الحيوي، وسوف تكون هناك فرق طبية من قبل وزارة الصحة لتطعيم المواطنين بمختلف الأكشاك.

وأوضح المصدر، أنه يمكن للمواطنين الحصول على لقاح كورونا من خلال النقاط أو الأكشاك المخصصة لتطعيم المواطنين في محطات المترو أو محطات السكة الحديد، ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو الرقم القومي المدون بشهادة الميلاد ويمكن حصولهم على اللقاح دون التسجيل على الموقع.

حملات توعية لحث المواطنين على تلقي اللقاح

وأكد المصدر، لـ«الوطن»، أن هناك حملات توعية من قبل وزارة الصحة لحث المواطنين على تلقي اللقاح وتشجيعهم وإزالة الرهبة المتعلقة بالآثار الجانبية من قبلهم نحو اللقاحات، لافتا إلى أن تلك الخطوات جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادات السياسية للحفاظ على حياة المواطنين.

اللقاحات التي توفرها الصحة ذات فاعلية

وأكد أن جميع اللقاحات التي توفرها وزارة الصحة ذات فاعلية، ولكن بنسب متفاوتة، وجميعها تؤدي للحماية من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ولكنها لا تمنع الإصابة، ولفتت المصادر إلى أن جميع اللقاحات تتشابه في الأعراض الجانبية، وتتمثل في «ارتفاع في درجة الحرارة، تورم أو إحمرار مكان الحقن، إرهاق، ألم في المفاصل والعضلات».