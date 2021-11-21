تعطيل العمل بالإسكندرية بسبب غزارة الأمطار: «كانت بتشتي تلج» (صور)

تقرر تعطيل العمل بالإسكندرية، اليوم الأحد، بسبب غزارة الأمطار منذ أمس السبت وحتى فجر اليوم، حيث سقطت بعض كرات الثلج الصغيرة التي زادت من حدة الأمطار، وعانت الطرق منها نتيجة تراكم المياه التي ظلت على هذا الوضع عبر 25 نقطة، بحسب ما أعلنه محافظ الإسكندرية، قبل أن يتم سحب المياه في الساعات الأولى من اليوم، حيث ينتشر عمال الأحياء برفقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

أماكن لا ينطبق عليها تعطيل العمل بالإسكندرية

وأوضح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن قرار تعطيل العمل اليوم الأحد بجميع المصالح الحكومية، لا ينطبق على مرافق المياه والصرف الصحي والإسعاف والكهرباء وغيرها من المرافق الضرورية؛ لمواجهة الظروف والآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ الذي تمر به المحافظة.

كما استثنى المحافظ من قراره القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى تحددها الجهات المسئولة، وذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.

تعطيل العمل بالإسكندرية أمر ضروري

ورأى المواطنون، أن قرار تعطيل العمل بالإسكندرية كان أمرا ضروريا، نظرًا للحالة المتردية التي عانت منها الإسكندرية منذ أمس حيث خلفت أمطار الإسكندرية، في يومها الأول مشكلات عدة لأبناء المدينة الساحلية، ونتج عنها سقوط أجزاء من عقارات في نطاق أحياء وسط وشرق.

بينما شهدت مناطق غرب الإسكندرية حريقًا في منطقة البيطاش نتيجة ماس كهربائي، فيما كانت السمة الغالبة هي غرق الشوارع الجانبية بشكل كبير، بالإضافة إلى غرق الطريق الصحراوي المؤدي إلى الكيلو 21، الذي نتج عنه متابعة المحافظ ورئيس الصرف الصحي.