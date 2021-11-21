مترو الأنفاق: لن نوقف حركة القطارات بسبب موجة الأمطار

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة وضعت خطة شاملة لمواجهة التقلبات الجوية، وتساقط الأمطار، من خلال مراقبة حركة القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير التشغيل، علاوة على انتشار فرق الصيانة والطوارئ بالمحطات، لمواجهة أي أعطال قد تحدث جراء الأمطار.

تجهيز 8 قطارات إضافية للدفع بها وقت الحاجة بسبب الأمطار

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم تخفيض سرعات القطارات في المحطات السطحية، لمواجهة تساقط الأمطار، لافتا إلى أنه لن يتم إيقاف حركة القطارات في المحطات السطحية تزامنا مع تساقط الأمطار، ولكن سيتم تخفيضها، موضحا أنه تم تجيز ما يقرب من 8 قطارات إضافية سيتم الدفع بهما بالخطين الأول والثاني، حال الحاجة إليهم.

مترو الأنفاق: حركة القطارات لم تتأثر بسقوط الأمطار

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أن حركة مسير القطارات لم تتأثر بسقوط الأمطار، وأن غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، مشيرا إلى أن الشركة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، داخل المحطات وعربات القطارات، للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين.

الخط الثالث للمترو: تخفيض سرعات القطارات في المحطات السطحية

ومن جهتها، أكدت الشركة الفرنسية RATP العالمية، والتي تدير الخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، أنه تم إصدار تعليمات لسائقي قطارات المترو، بتخفيض سرعات القطارات بالمحطات السطحية بالخط الثالث للمترو، والمعروفة بالخط الأخضر 3، لمواجهة الأمطار، موضحة أن جميع القطارات العاملة تعمل بكامل طاقتها منذ صباح اليوم الأحد الموافق 21 نوفمبر الجاري، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، مضيفة أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى، لمواجهة الأمطار بشكل مستمر، لمنع تأثر حركة مسير القطارات.