حقيقة وفاة حمو بيكا: شائعة على حساب «مسروق»

تساءل الجمهور على مدار الساعات الماضية عن حقيقة وفاة حمو بيكا، والتي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشر حساب منسوب لمؤدي المهرجانات سامر المدني، على «فيس بوك»، صورة لـ«بيكا» داخل المستشفى، معلقا: «انتقل إلى رحمة الله حمو بيكا إثر أزمة قلبية.. وداعا يا بيكا»، وجاء ذلك بعد ساعات من قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع حمو بيكا و19 آخرين من مؤدي المهرجانات.

سامر المدني يكشف عن حقيقة وفاة حمو بيكا: حساب «مسروق»

وكشف سامر المدني حقيقة وفاة حمو بيكا، مؤكدا على عدم صحته، وأن الحساب المنسوب إليه والذي أعلن وفاة مؤدي المهرجانات «مسروق»، على حد تعبيره، وذلك في بث مباشر عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «متصدقوش أي حساب غير ده.. الصفحة اللي فيها مليون متابع مش مبتاعتي واتسرقت من زمان، يا ريت تنشروا اللايف في كل مكان».

وهو ما نفاه أيضا مؤدي المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه على «فيس بوك»، بطريقة غير مباشرة، حيث أكد على تواجده في المطعم الخاص به في الإسكندرية، قائلا: «النهاردة مستنيكم في المطعم»، وأوضح في تدوينة على خاصية «ستوري» عبر حسابه: «أكونت غير حقيقي لأخويا سامر المدني، وأنا بخير ومفيش أي حاجة من اللي مكتوب ده أصلا وأنا في مطعمي».

تفاصيل وقف «الموسيقين» لعدد من مؤديي المهرجانات

ويواجه مؤدو المهرجانات على رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش أزمة كبيرة خلال الفترة الحالية، بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، وهو ما أدى إلى موجات عاتية من الهجوم ما بين مؤيد ومعارض للقرار، الذي تضمن عددا كبيرا من بينهم الفنان حسن أبو الروس، الذي أصدر قرارا منفصلا بوقفه بسبب ما وصفته النقابة بـ«عدم الالتزام بالمظهر العام».