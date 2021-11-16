تفاصيل مزاد علني لبيع السيارات يوم 23 نوفمبر.. اعرف الشروط والأسعار

كشفت بوابة التعاقدات العامة، عبر موقعها الرسمي، عن عقد مزاد علني لبيع 32 لوط لسيارات جمارك مطار القاهرة وأسوان، وبضائع جمارك مطار القاهرة وغمرة والملاحق وسفاجا وأسوان ودمياط، وذلك بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تفاصيل مزاد بيع سيارات، المقرر طرحه في الثانية عشرة ظهرا من يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 23 نوفمبر بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط.

تفاصيل مزاد علني لبيع السيارات

والسيارات التي سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها، هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وموديلات متنوعة، وتشمل «BMW وتويوتا وأودى وباجيرو وكرايسلر وفولكس ومرسيدس وشيفرولية وجى ام سى وبيجو ولادا وبورش سوبارو ومتسوبيشى ونيسان بيكب».

يمكن للأشخاص الراغبين في المشاركة في المزاد، معاينة السيارات بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا حتى يوم عقد المزاد.

سعر المشاركة في المزاد

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد.

ويجرى البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط.

وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه، بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد.

ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة في حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك.

ويتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

ويجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـه الإداريـة.

يتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

لا يتم رد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء.