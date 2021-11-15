مزاد علني لبيع مضبوطات المرافق وتأجير 5 كافتريات بالمنصورة

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة في محافظة الدقهلية، برئاسة اللواء صبري محمد عبده، رئيس الحي، مساء اليوم الاثنين، عن إجراء مزاد علني لبيع مضبوطات شرطة المرافق، وتأجير 5 كافتيريات خاصة برئاسة حي غرب المنصورة، وهي حديقة الزراعيين بمنطقة شارع الجيش، وحديقة الفردوس بمنطقة المجزر، وحديقتي شجرة الدر والبانوراما بمنطقة المشاية السفلية، وحديقة عروس النيل بشارع الجمهورية.

مزاد مضبوطات المرافق بحي غرب المنصورة

وتحدد يوم الأحد المقبل، الموافق 21 نوفمبر، ونفس اليوم من الأسابيع التالية، إذا لزم الأمر، بالقاعة الكبرى بحي غرب المنصورة، في تمام الساعة 12 ظهراً، موعداً لإجراء المزاد العلني، لبيع مضبوطات المرافق المشونة بمخازن الحي، وتحديد ثمن كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ وقدره 299 جنيهاً، والتأمين الابتدائي لدخول المزاد بمبلغ وقدره 10 آلاف جنيه.

مزادات تأجير 5 كافتيريات

كما تقرر إجراء المزاد العلني لتأجير كافيتريا حديقة الفردوس بمنطقة المجزر، يوم 28 نوفمبر، وتم تحديد ثمن كراسه الشروط والمواصفات بمبلغ وقدره 299 جنيهاً، والتأمين الابتدائي لدخول المزاد بمبلغ وقدره 2500 جنيه، وفي نفس اليوم المزاد العلني لتأجير كافيتريا حديقة عروس النيل بمنطقة شارع الجمهورية، وتم تحديد ثمن كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ 299 جنيهاً، والتأمين الابتدائي لدخول المزاد بمبلغ وقدره 5 آلاف جنيه.

وإعلان يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر، ونفس اليوم من الأسابيع التالية إذا لزم الأمر بالقاعة الكبرى بحي غرب المنصورة، في تمام الساعة 12 ظهراً، موعداً لإجراء المزاد العلني لتأجير كافيتريا الزراعيين المتواجدة بمنطقة شارع الجيش، بجوار مجمع المحاكم، وقد تم تحديد ثمن كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ 299 جنيهاً، والتأمين الابتدائي لدخول المزاد بمبلغ وقدره 5 آلاف جنيه، وبنفس الشروط، تحدد الأول من ديسمبر لإجراء المزاد العلني لتأجير كافيتريا حديقة شجرة الدر بمنطقة المشاية السفلية، وكافيتريا حديقة البانوراما بمنطقة المشاية السفلية، بمحيط «فيلا غيث».

وبحسب بيان رئاسة حي غرب المنصورة، فإن إدارة التعاقدات برئاسة الحي، الإدارة المالية مشتريات سابقاً، هي الجهة المنوطة بتسليم كراسة الشروط والمواصفات وسداد التأمين الابتدائي لدخول المزادات، ويتم تقديم صورة من البطاقة الضريبة، وصورة من السجل التجاري، وصورة بطاقة الرقم القومي، على أن تكون سارية، وتقديم الإقرار الموجود بآخر صفحة من كراسة الشروط، كشرط لدخول المزاد قبل جلسة المزاد، وفقاً لأحكام القانون 182 لسنه 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.