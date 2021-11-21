إصابة سائق و«تباع» في انفجار أسطوانة غاز داخل سيارة نقل بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح وحروق من الدرجة الثانية، إثر انفجار أسطوانة غاز صغيرة داخل سيارة نقل كبيرة على طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي بالكيلو 97، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة.

حروق من الدرجة الثانية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال مستشفى اليوم الواحد شخصين مصابين بجروح وحروق من الدرجة الثانية إثر انفجار أسطوانة غاز صغيرة داخل سيارة نقل كبير بنطاق ذات المركز، وجاري عمل الإسعافات الأولية.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من كريم محمد السيد، 36 عاما، مقيم في الجيزة، بحروق من الدرجه الثانية بالجزء العلوي من الجسم بنسبة 18%، ورجب سمير علي، 25 عاما، مصاب بحروق من الدرجة الثانيه بالزراعين بنسبة 20%، وجاري إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شاب إثر سقوطه من أعلى منزل

كما لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من اعلي منزله خلف مسجد عسكر بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى مستشفى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات..

وتلق اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى يفيد استقبال المستشفى جثة شاب، إثر سقوطه من أعلى منزله وجرى حفظ الجثة.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة ممدوح جمعة أبو جبين، 26 عاما، مقيم في الكوم الأخضر بمركز حوش عيسى، ووُضعت الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.