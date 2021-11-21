تحذير مهم للمدخنين.. تعمل إيه لو شعرت بألم في الصدر

قالت الدكتورة مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بالقصر العيني، إن الشعور بألم في الصدر من ناحية اليسار يكون بسبب وجود ألم في القلب أو ألم في الشريان التاجي، أما إذا كان الألم من ناحية اليمين يكون بسبب ألم في الغشاء البلوري للرئتين.

ألم الصدر يشبه كونها كالطعنة الحادة إلى الألم الخفيف

وأضافت مايسة في تصريحات لــ«الوطن» أن ألم في الصدر تشبه كونها كالطعنة الحادة إلى الألم الخفيف، يبدو في حالات معينة، وينتقل الألم صعودا إلى الرقبة، وفي الفك، ثم يمتد إلى الظهر أو أسفل أحد الذراعين أو كلتيهما، وهناك العديد من المشكلات المختلفة التي تتسبب في ألم الصدر، تشمل أكثر الأسباب المهددة للحياة القلب أو الرئتين.

لابد التفريق بين ألم في الصدر وألم القلب

وتابعت: قد يكون هناك صعوبة في التفريق بين آلام الصدر المرتبطة بالقلب وغيرها من آلام الصدر، فإن ألم في الصدر الذي لا يرتبط بالقلب على الأرجح في «وجود طعم لاذع أو شعور بارتداد الطعام إلى فمك مشاكل في البلع ألم يتحسن أو يسوء بتغيير لوضع الجسد ألم يشتد عندما تتنفس بعمق، ألم يستمر لعدة ساعات».

لابد من الذهاب للطبيب عند الشعور بألم في الصدر

وأشارت إلى ضرورة الذهاب للطبيب المختص عندما يكون الألم في الصدر ناحية القلب فلابد أن يكون الذهاب للطبيب الأمراض القلبية لإجراء بعض الفحوصات وإجراء قياس قلب لتأكد وجود مشاكل طبية بالقلب، أما في ناحية اليمين لابد من الذهاب لطبيب الأمراض الصدرية.

آثار جانبية من خطورة ألم في الصدر

وأكدت مايسة، أن مخاطر ألم في الصدر قد تسبب في سرطان الرئة، والتأكد من سلامة الشريان التاجي، موضحة أن أكثر الفئات ذات المعدل العمري المتوسط من الفئات العمرية أكثرهم للإصابة بألم في الصدر، بالإضافة إلى أن فئة المدخنين أكثر الأشخاص عرضة أيضا للإصابة بفيروس كورونا.