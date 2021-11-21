مصرع شخص دهسا أسفل قطار «طنطا - المنصورة» أثناء عبور مزلقان في المحلة

قررت نيابة ثان المحلة الكبرى، ندب الطب الشرعي لتشريح جثة شخص لقي مصرعه أسفل قطار «طنطا - المنصورة»، اليوم الأحد، أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بمنطقة العلو ثان بالمحلة، وذلك لمعرفة أسباب الوفاة والتصريح بدفنها، وطلبت من المباحث سرعة معرفة هوية المتوفى من أجل تسليم الجثة لذويه.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ الى شرطة النجدة، يتضمن مصرع شخص حال عبوره شريط مزلقان السكة الحديد من مزلقان منطقة العلو، حيث دهسه القطار ولقي مصرعه في الحال.

نقل الجثة لمشرحة لمستشفى المحلة العام

تم استدعاء سيارة إسعاف الى مكان الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام واخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وتسليم الجثة لذويه.

مصرع شاب أسفل عجلات سيارة

وفي سياق آخر، لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من أعلى سيارة نقل على طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي بالقرب من مدخل مدينة طنطا بمحافظة الغربية، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة هامدة على طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي بالقرب من مدخل طنطا.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة وتبين مصرع شخص متأثرا بإصابته بعد السقوط من أعلى سيارة نقل، ووُضعت الجثة بمشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث.