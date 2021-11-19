الداخلية تكشف ملابسات فيديو توقف قطار قبل اصطدامه بسيارة تعطلت على القضبان

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن تعطل سيارة نقل بمقطورة، حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، وتمكن سائق أحد القطارات من التوقف دون الاصطدام بها.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة المشار إليها في مقطع الفيديو، وتبين أنها (سيارة نقل تابعة لإحدى شركات التجارة - كائنة بمدينة نصر بالقاهرة) وتبين أنه حال عبورها لشريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بطريق (أسوان – الواحات) بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، تعطلت على شريط السكة الحديد، وحال مشاهدة سائق القطار للسيارة توقف بالقطار دون الاصطدام بها، وتمكن قائد السيارة بمساعدة الأهالي من دفع السيارة بعيدا واستكمال القطار مسيره دون حدوث ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات.

وتم التواصل مع الشركة المشار إليها، وحضر (مدير حسابات بالشركة) وبصحبته السيارة المشار إليها، وأفاد بأن قائد السيارة محل الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) «جارِ ضبطه».

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارِ تكثيف الجهود لضبط المتهم.